Челси – Тоттенхэм 2:0

Голы: Гаверц, 5, Дэвис, 34 (авт.)

Смотрите также Яремчук получил положительный результат теста на COVID-19

Уже в дебюте поединка хавбек "аристократов" Кай Гаверц с помощью рикошета отправил мяч в сетку ворот Льориса.

А на 34 минуте матча курьезный автогол забил защитник "шпор" Дэвис. Зиеш выполнил подачу в штрафную площадку Тоттенхэма со стандарта, Танганга пытался выбить мяч головой, но попал в спину Дэвису, рикошетом от которого мяч залетел точно в угол ворот – 2:0.

Подопечные Томаса Тухеля уверенно довели матч до финального свистка и имеют отличные шансы на выход в финал.

Ответный матч состоится 12 января. Во втором полуфинале сыграют Ливерпуль и Арсенал. Их поединки перенесли из-за коронавируса.

Челси – Тоттенхэм видеообзор