"Челсі" в чемпіонаті Англії зіграв внічию з "Саутгемптоном". Команда у першому таймі вигравала 2:0. Але сам матч закінчився з рахунком 3:3.

Челсі – Саутгемптон 3:3

Голи: Вернер, 15, 28, Гаверц, 59 – Інгс, 43, Адамс, 57, Вестергорд, 90+2

Вже всередині першого тайму "Челсі" був попереду – дубль у матчі оформив Вернер. У першому випадку він забив у атаці, коли б здавалося, що момент для удару втрачено (перед ним було одразу чотири суперники). Другий гол він забив, перекинувши воротаря, який вийшов на перехоплення.

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Третій гол за "Челсі" в цьому матчі забив ще один німецький новачок команди Гаверц. Але перед тим півзахисник помилився на своїй половині поля, дозволивши "Саутгемптону" скоротити відставання. Результативним ударом відзначився Інгс.

Другий гол у ворота "Челсі" був теж наслідком помилок у захисті команди – Зума невдало скинув на воротаря, Кепа помилився на виході. Здавалося, що м'яч таки покине поле, але Адамс зумів до нього дістатися. Перший раз удар заблокував Крістенсен, після чого м'яч влучив у штангу. За другої спроби Адамс таки відправив м'яч у ворота.

Вже після цього був гол Гаверца. І "Челсі" до кінця основного часу був попереду в рахунку 3:2. Та коли вже йшов компенсований арбітром час, гості отримали право на штрафний. Після навісу м'яч відлетів до Вестергорда, і захисник пробив з відскоком від газону. М'яч влетів у кут воріт "Челсі".