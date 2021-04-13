Чи зуміє Порту завадити Челсі пройти у півфінал Ліги чемпіонів: прогноз

У вівторок, 13 квітня, Челсі та Порту зіграють матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на прохід у наступний раунд.

Як і перший матч між цими командами, друга гра теж відбудеться на нейтральному полі – на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" в іспанській Севільї. Все через карантинні обмеження. Тільки цього разу господарями поля вважатиметься Челсі.

До теми ПСЖ – Баварія: прогноз букмекерів на матч-відповідь Ліги чемпіонів

Саме "аристократи" перемогли тут у першому матчі. Для них ця перемога була гостьова, тож їх шанси на прохід у півфінал Ліги чемпіонів зріз в рази. І в мало кого виникають сумніви, що підопічні Томаса Тухеля оступляться.

Хоча перший матч між командами показав, що "дракони" готові якщо і не на рівних протистояти з суперником, то завдавати йому болючих ударів. Але цього інколи мало для перемоги.

Проблемою для Порту є й те, що вони програли домашній матч, двічі пропустивши, і не забивши жодного разу. Відтак Челсі має перевагою не просто перемогу, але й "суху" перемогу на виїзді.

Тож не дивно, що Челсі вважається фаворитом і другого матчу. У букмекерській компанії Favbet на їх перемогу в цьому матчі виставили коефіцієнт 1,87. На перемогу Порту – 4,45. Більш ймовірним у такому випадку виглядає нічийний результат – 3,65.

А от щодо проходу у півфінал, то тут шанси Порту – мізерні. Коефіцієнт 12,5 на те, що саме португальська команда таки спроможеться зробити диво та вибити суперника. На прохід Челсі – 1,05.

У першому таймі команди забили лише два голи. У Челсі не буде проблеми йти в атаку та забивати, відтак команда може зіграти від оборони. Тож в цьому матчі не очікують голепаду. ТБ 2,5 – аж 1,99, натомість ТМ 2,5 – 1,89.