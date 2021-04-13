Как и первый матч между этими командами, вторая игра тоже состоится на нейтральном поле – на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в испанской Севилье. Все из-за карантинных ограничений. Только на этот раз хозяевами поля будет считаться Челси.

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Именно "аристократы" победили здесь в первом матче. Для них эта победа была гостевая, поэтому их шансы на проход в полуфинал Лиги чемпионов срезали в разы. И мало у кого возникают сомнения, что подопечные Томаса Тухеля оступятся.

Хотя первый матч между командами показал, что "драконы" готовы если не на равных противостоять сопернику, то наносить ему болезненных ударов. Но этого иногда мало для победы.

Проблемой для Порту является и то, что они проиграли домашний матч, дважды пропустив, и не забив ни разу. Поэтому Челси обладает преимуществом не просто победы, но и "сухой" победы на выезде.

Неудивительно, что Челси считается фаворитом и второго матча. В букмекерской компании Favbet на их победу в этом матче выставили коэффициент 1,87. На победу Порту – 4,45. Более вероятным в таком случае выглядит ничейный результат – 3,65.

А вот насчет прохода в полуфинал, то шансы Порту – мизерные. Коэффициент 12,5 на то, что именно португальская команда таки сможет совершить чудо и выбить соперника. На проход Челси – 1,05.

В первом тайме команды забили лишь два гола. Для Челси не будет проблемой идти в атаку и забивать, поэтому команда может сыграть от обороны. Поэтому в этом матче не ожидают голепада. ТВ 2,5 – до 1,99, зато ТМ 2,5 – 1,89.