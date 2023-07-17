Конкурент для Мудрика: Челсі підписав юного вінгера з клубу Пеле
Джерело:ФК Челсі
Лондонський Челсі проводить активну трансферну компанію. Черговим новачком "синіх" став 18-річний бразилець Анжело Габріел.
Провальний минулий сезон спонукав власників Челсі до радикальних змін в команді. Наприкінці травня "пенсіонерів" очолив екстренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно, який влаштував масштабний розпродаж гравців. Проте в клубі є і вхідні трансфери.
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Гравець на перспективу
Офіційний сайт Челсі повідомив про підписання 18-річного бразильського вінгера Анжело Габріеля. "Сині" підписали з ним довготривалий контракт, але на який термін поки не розголошують.
За інформацією ЗМІ, "пенсіонери" заплатили Сантосу за перспективного вінгера 15 мільйонів євро. До речі, саме в цьому клубі майже всю кар'єру провів легендарний Пеле.
Відомо, що Анжело за амплуа лівий вінгер, але у Сантосі переважно грав на правому фланзі. Тож бразилець потенційно може скласти конкуренцію українцю Михайлу Мудрику.
Що відомо про новачка Челсі
- Анжело Габріел народився 21 грудня 2004 року.
- Він став наймолодшим гравцем в історії чемпіонату Бразилії, дебютувавши за Сантос у віці 15 років 308 днів на "Маракані" в матчі проти Флуміненсе.
- У квітні 2021 року юнак забив свій перший гол у головній команді, відзначившись в Кубку Лібертадорес. Таким чином він став наймолодшим бомбардиром цього змагання.
- Загалом за головну команду Сантоса 18-річний Габріел зіграв 129 матчів у всіх турнірах. На його рахунку 5 голів та 10 асистів.
- За збірну Бразилії віком гравців U16 Анжело зіграв 6 матчів.
- Transfermarkt оцінює юного таланта в 13 мільйонів євро.