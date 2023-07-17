Провальний минулий сезон спонукав власників Челсі до радикальних змін в команді. Наприкінці травня "пенсіонерів" очолив екстренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно, який влаштував масштабний розпродаж гравців. Проте в клубі є і вхідні трансфери.

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Гравець на перспективу

Офіційний сайт Челсі повідомив про підписання 18-річного бразильського вінгера Анжело Габріеля. "Сині" підписали з ним довготривалий контракт, але на який термін поки не розголошують.

За інформацією ЗМІ, "пенсіонери" заплатили Сантосу за перспективного вінгера 15 мільйонів євро. До речі, саме в цьому клубі майже всю кар'єру провів легендарний Пеле.

Відомо, що Анжело за амплуа лівий вінгер, але у Сантосі переважно грав на правому фланзі. Тож бразилець потенційно може скласти конкуренцію українцю Михайлу Мудрику.

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