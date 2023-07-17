Провальный прошлый сезон побудил владельцев Челси к радикальным переменам в команде. В конце мая "пенсионеров" возглавил экс-тренер ПСЖ Маурисио Почеттино, который устроил масштабную распродажу игроков. Однако в клубе есть и входящие трансферы.

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Игрок на перспективу

Официальный сайт Челси сообщил о подписании 18-летнего бразильского вингера Анжело Габриэля. "Синие" подписали с ним долговременный контракт, но на какой срок пока не разглашаются.

По информации СМИ, "пенсионеры" заплатили Сантосу за перспективного вингера 15 миллионов евро. Кстати, именно в этом клубе почти всю карьеру провел легендарный Пеле.

Известно, что Анжело за амплуа левый вингер, но в Сантосе преимущественно играл на правом фланге. Так что бразилец потенциально может составить конкуренцию украинцу Михаилу Мудрику.

Что известно о новичке Челси