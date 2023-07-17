Провальный прошлый сезон побудил владельцев Челси к радикальным переменам в команде. В конце мая "пенсионеров" возглавил экс-тренер ПСЖ Маурисио Почеттино, который устроил масштабную распродажу игроков. Однако в клубе есть и входящие трансферы.
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Игрок на перспективу
Официальный сайт Челси сообщил о подписании 18-летнего бразильского вингера Анжело Габриэля. "Синие" подписали с ним долговременный контракт, но на какой срок пока не разглашаются.
По информации СМИ, "пенсионеры" заплатили Сантосу за перспективного вингера 15 миллионов евро. Кстати, именно в этом клубе почти всю карьеру провел легендарный Пеле.
Известно, что Анжело за амплуа левый вингер, но в Сантосе преимущественно играл на правом фланге. Так что бразилец потенциально может составить конкуренцию украинцу Михаилу Мудрику.
Что известно о новичке Челси
- Анжело Габриэл родился 21 декабря 2004 года.
- Он стал самым молодым игроком в истории чемпионата Бразилии, дебютировав за Сантос в возрасте 15 лет 308 дней на "Маракане" в матче против Флуминенсе.
- В апреле 2021 года юноша забил свой первый гол в главной команде, отличившись в Кубке Либертадореса. Таким образом, он стал самым молодым бомбардиром этого соревнования.
- В общей сложности за главную команду Сантоса 18-летний Габриэл сыграл 129 матчей во всех турнирах. На его счету 5 голов и 10 ассистов.
- За сборную Бразилии возрастом U16 Анжело сыграл 6 матчей.
- Transfermarkt оценивает молодого таланта в 13 миллионов евро.