Челсі не зумів обіграти Манчестер Юнайтед та залишився поза топ-4 в АПЛ

У неділю, 28 лютого, відбувся один з топових матчів в АПЛ – в гості до Челсі завітав Манчестер Юнайтед. Гра закінчилася внічию 0:0, яка залишила незадоволеними обидві команди.

Челсі – Манчестер Юнайтед 0:0

Обидві команди провели доволі боязкий матч, щоб не пропустити. Більше уваги тренери приділили грі в захисті, відтак забитих голів в матчі так і не було.

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Хоча декілька моментів, щоб відзначитися, команди таки створили. Небезпечно зі штрафного пробивав Рашфорд, але Менді врятував Челсі від пропущеного голу.

Згодом гравці МЮ вимагали призначення пенальті. Вони переконували, що Хадсон-Одої зіграв рукою у штрафному майданчику. Але навіть після перегляду VAR пенальті в цьому матчі призначено не було.

У другому таймі моментів було більше. За "аристократів" міг забити Зієш – сейв Де Хеа.

На 60-й хвилині гравці МЮ змарнували дві нагоди, щоб відкрити рахунок – Грінвуд пробив у лічених сантиметрах від штанги, а з ударом Мактомінея впорався Менді. Згодом свій момент змарнував і Фред.

Матч так і закінчився внічию 0:0. Після неї Манчестер Юнайтед і далі залишився на другому місці, відставши від МанСіті вже на 12 очок.

Челсі же розмістився на п'ятому місці, втративши шанс піднятися у першу четвірку. Команда поступається четвертому Вест Хему одним очком.