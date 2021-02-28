В воскресенье, 28 февраля, состоялся один из топовых матчей в АПЛ – в гости к Челси пожаловал Манчестер Юнайтед. Игра закончилась вничью 0:0, которая оставила недовольными обе команды.

Челси – Манчестер Юнайтед 0:0

Обе команды провели довольно робкий матч, чтобы не пропустить. Больше внимания тренеры уделили игре в защите, поэтому забитых голов в матче так и не было.

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Хотя несколько моментов, чтобы отличиться, команды все-таки создали. Опасно со штрафного пробивал Рашфорд, но Менди спас Челси от пропущенного гола.

Впоследствии игроки МЮ требовали назначения пенальти. Они убеждали, что Хадсон-Одои сыграл рукой в штрафной. Но даже после просмотра VAR пенальти в этом матче назначено не было.

Во втором тайме моментов было больше. За "аристократов" мог забить Зиеш – сейв Де Хеа.

На 60-й минуте игроки МЮ упустили два случая, чтобы открыть счет – Гринвуд пробил в считанных сантиметрах от штанги, а с ударом Мактоминея справился Менди. Впоследствии свой момент упустил и Фред.

Матч так и закончился вничью 0:0. После нее Манчестер Юнайтед и дальше остался на втором месте, отстав от МанСити уже на 12 очков.

Челси же разместился на пятом месте, упустив шанс подняться в первую четверку. Команда уступает четвертому Вест Хэму одно очко.