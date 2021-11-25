Рангнік очолюватиме МЮ до кінця сезону
63-річний німецький тренер прийняв пропозицію очолити Манчестер Юнайтед. Сторони укладуть контракт на 6 місяців.
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Після закінчення контракту Рангнік стане консультантом "червоних дияволів". Очікується, що фахівець підпише угоду на 2 роки.
Наразі Рангнік працює консультантом у московському Локомотиві. Перехід фахівця у Манчестер Юнайтед залежить від російського клубу.
Москвичі повинні дати згоду на розірвання контракту з Рангніком.
Рангнік очолить МЮ / Фото Sky Sports
Тренер зможе дебютувати на чолі Манчестер Юнайтед 2-го грудня у матчі англійської Прем'єр-ліги проти Арсеналу. Рангнік не зможе керувати МЮ в найближчому матчі з Челсі (28-го листопада).
Фахівцю з Німеччини потрібно отримати дозвіл на роботу у Великій Британії.
Що відомо про нового тренера МЮ
- Протягом кар'єри футболіста й тренера Рангнік виступав здебільшого в Німеччині. Тільки з 1979 до 1980 року він був гравцем англійського Саутвіка.
- Фахівець очолював РБ Лейпциг, Шальке, Хоффенхайм, Ганновер, Штутгарт та інші німецькі клуби. Працював спортивним директора в австрійському Зальцбурзі.
- Влітку 2021 року московський Локомотив оголосив про призначення Рангніка керівником клубу зі спорту та розвитку, уклавши з ним контракт терміном на 3 роки.