Манчестер Сіті – Вест Хем 2:1
Голи: Гюндоган, 33, Фернандіньйо, 90 – Лансіні, 90+4
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Манчестер Сіті та Вест Хему в очному матчі довелося адаптовуватися не тільки одне до одного, але й умов. Упродовж першого тайму поле засипав сніг.
До непростих умов швидше адаптувалися господарі поля, які в першому таймі створили декілька гострих моментів і відзначилися голом.
Перед матчем поле засипало снігом / Фото twitter.com/ManCity
Воротам лондонців спершу загрожували Вокер та Ляпорт. Перший небезпечно пробив поряд з воротами, а інший – влучив у стійку. На 17-й хвилині м'яч таки побував у сітці воріт Вест Хема. Але арбітр скасував м'яч Мареза через офсайд.
У середині першого тайму Манчестер Сіті таки відзначився легальним голом: Марез покотив на Гюндогана, який без проблем відправив м'яч у сітку гостей.
Після перерви, коли газон почистили від снігу, команди демонстрували вже не такий цікавий футбол, як у першому таймі. І тільки на 77-й хвилині вболівальнки дочекалися гострого моменту.
Райс сильно пробив здалеку по центру воріт господарів, однак Едерсон відбив м'яч. "Містяни" відразу відповіли нагодою в Гюндогана, але хавбек не переграв Фаб'янскі у ближньому бою.
Гольова розв'язка
На останній основній хвилині матчу Манчестер Сіті подвоїв перевагу: після розіграшу кутового Фернандіньйо поцілив у нижній кут.
Вест Хем знайшов у собі сили відповісти голом на останній хвилині гри. Лансіні красивим ударом поцілив у "дев'ятку" – 2:1 – звитяга Манчестер Сіті.
Українські футболісти Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко провели весь матч на лаві запасних своїх команд.