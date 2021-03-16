Чи візьме Атлетіко реванш у Челсі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: прогноз

Челсі 17 березня на власному полі приймає Атлетіко у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси двох рівних клубів на перемогу та омріяний вихід в чвертьфінал турніру.

Ситуації клубів перед матчем ЛЧ

Попередній матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між цими клубами завершився мінімальною перемогою Челсі на виїзді 0:1. Тепер лондонцям потрібно втримати цю перевагу, щоб вийти у чвертьфінал турніру. Єдиний гол у тій зустрічі ударом через себе забив Олів'є Жиру.

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У внутрішніх чемпіонатах команди з однаковими рахунками завершили поєдинки. Атлетіко та Челсі розійшлись нульовими мировими з Хетафе та Лідсом відповідно. "Матрацники" ще й догравали матч у більшості.

Клуби провели в історії протистоянь 8 поєдинків. Тут мінімальною перевагою володіють "пенсіонери" – 3 перемоги. У підопічних Дієго Сіміоне 2 звитяги. Ще дві зустрічі завершились мировими.

Прогноз букмекерів Favbet

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Челсі – Атлетіко відбудеться у середу, 17 березня. Старт зустрічі о 22:00.

Букмекери віддають невелику перевагу Челсі. На перемогу команди Томаса Тухеля можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,35. А от на звитягу Атлетіко трішки є трішки гірший коефіцієнт 3,50. Не виключено, що двобій завершиться нічиєю – 3,25.

Вихід лондонського клубу у чвертьфінал Ліги чемпіонів оцінений у 1,30, прохід Атлетіко у наступний раунд єврокубків 3,85. Якщо матч дійде до серії пенальті, то тут більше шансів у команди з Лондона – 25,00.

Хто розмочить нулі на табло? Вболівальникам потрібно чекати першого голу у зустрічі від "аристократів" – 1,84. А на те, що першими у поєдинку відкриють рахунок гості – 2,38.

Швидше за все команда Тухеля переможе з мінімальним рахунком 1:0 – 6,20. А от лідеру Ла Ліги потрібно мінімум перемагати з рахунком 0:2, щоб в основний час оформити путівку в 1/4 фіналу – 15,00.

Від кого з гравців можна чекати голів? Олів'є Жиру та Луїс Суарес можуть записати свої прізвища у протокол поєдинку – 2,80. Не слід списувати з авторів голів і Тімо Вернера та Мусса Дембеле. Експерти віддали їм коефіцієнти 3,50 та 4,00 відповідно.