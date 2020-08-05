Володар титулу IBF Теофімо Лопес далі не погоджується на поєдинок проти українця Ломаченка через занадто низький гонорар. Команда Лопеса знайде нового суперника, якщо організаторам не вдасться виправити ситуацію.

Менеджер американця Маквотер повідомив, що вони були готові до зменшення гонорару для боксера, але не до такої жалюгідної суми. Про це повідомляє ESPN.

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Заява команди Лопеса

За його словами, вони планують провести бій з іншим суперником у легкій вазі, а вже потім обдумати пропозицію команди Ломаченка.

Вони погоджуються із заявою Боба Арума, який сказав, що вони не хочуть втрачати шалені кошти через те, що Лопеса не влаштовує гонорар. Але команда американця додала, що вони також не погоджуються на те, щоб їх боксер втрачав ці гроші.

Вони підкреслили, що багато в цій ситуації залежить від телеканалу ESPN. Якщо вони хочуть влаштувати цей поєдинок, то їм слід щось вигадати, щоб Top Rank все-таки влаштувала бій.

Українець погодився битися за 3,25 мільйона доларів, американцю запропонували 1,2 мільйона доларів.

Сам промоутер Арум пояснив команді Лопеса, що вони не можуть запропонувати більший гонорар через те, що у них не буде виручки від продажу квитків та платних трансляцій від цього поєдинку.

Якщо незабаром угода не буде укладена, то вони просто відмовляться від поєдинку Ломаченко – Лопес.

Ломаченко – Лопес: що відомо про бій

На кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. До цього Ломаченко здобув титули WBС, WBA, WBO. Титул IBF все ще належить Лопесу.

Вперше суперники мали зустрітися 30 травня у США, але бій був перенесений через карантин.

Нещодавно WBC повідомила, що поєдинок відбудеться у вересні. Втім, менеджери обох боксерів заявили, що двобій запланований на 3 жовтня.