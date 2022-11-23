"Чекаємо на тебе": український клуб жартома зробив пропозицію Роналду
Джерело:твітер Металіста 1925
У вівторок, 22 листопада, Манчестер Юнайтед повідомив про розірвання контракту із Кріштіану Роналду. Начебто таке рішення було обопільним.
Таку новину нападник отримав перебуваючи у розташуванні збірної Португалії на чемпіонаті світу-2022. Тепер Кріштіану доведеться шукати нову команду, а Мундіаль може йому у цьому допомогти.
До теми Манчестер Юнайтед розірвав контракт з Кріштіану Роналду
Футбольний гумор у харків'ян на висоті
Після такої інформації від МЮ багато клубів почали жартувати та запрошувати зіркового португальця у свою команду. До таких жартів доєднався й харківський Металіст 1925. Харків'яни звернулись до Роналду через свою сторінку у твітері.
Чекаємо на тебе у Металісті 1925, Кріштіану,
– написав харківський клуб.
У ЗМІ вирують чутки, що після ЧС-2022 Роналду може опинитись у клубі з Саудівської Аравії. Начебто португалець сам не проти там продовжити кар'єру, але як же тоді бажання пограти ще у Лізі чемпіонів. Що тут не сходиться. Ймовірно, що Кріштіану не буде гнатись за грошима, яких він і так заробив до кінця свого життя.
Чому МЮ попрощалось із Роналду
- Загострення ситуації навколо перебування Кріштіану в англійському клубі погіршилось після скандального інтерв'ю нападника. У ньому Роналду звинуватив "червоних дияволів", які хотіли виперти його з команди.
- Хоча сам футболіст теж відзначався одіозними вчинками. Він не подавав руку головному тренеру, не підходив до фанатської трибуни та навіть покидав стадіон ще до фінального свистка.
- А інтерв'ю лише погіршило їх стосунки. Преса навіть роздула інформацію про холодні стосунки між Роналду та його партнером по збірній та вже колишній команді Бруну Фернандешем.
- Напередодні з фасаду "Олд Траффорд" навіть зняли плакат із зображенням зіркового футболіста. Що натякнуло на відхід Кріштіану.