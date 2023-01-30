Лунін буде "гріти банку": Анчелотті привідкрив несподіваний план Реала на трансферному ринку
Джерело:твітер Фабріціо Романо
Мадридський Реал продовжує боротьбу за свій 36-й чемпіонський трофей в іспанській Ла Лізі. Однак "вершкові" вирішили не розкидуватись грошима заради зіркових трансферів, які можуть допомогти команді наблизитись до чергового кубка.
Головний тренер "Королівського клубу" Карло Анчелотті привідкрив завісу трансферної діяльності команди на футбольному ринку. За словами наставника, "вершкові" спробують зберегти тих футболістів, які наразі є в його обоймі.
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Анчелотті: Трансферний ринок для нас закритий
Мадридський клуб не збирається витрачати десятки мільйонів заради зіркових футболістів. У такому випадку український голкіпер Андрій Лунін залишиться до кінця сезону у Реалі, де продовжить "гріти банку".
Трансферний ринок для нас закритий. Ніхто у січні від нас не йде, ніхто не приходить. У січні нічого щодо трансферів не буде,
– сказав Анчелотті.
Трансфер з перспективною на майбутнє
- Нагадаємо, у зимове трансферне вікно-2022/2023 Реал оформив перехід 16-річного нападника Палмейраса Ендріка. Бразилець переїде у Мадрид лише у липні 2024 року, коли йому виповниться 18 років.
- Контракт Ендріка з "Королівським клубом" розрахований до 2027 року з опцією продовження ще на три.
- Сума трансферу 16-річного футболіста не повідомляється. Раніше була інформація, що бразильський клуб отримає від іспанського гранда 72 мільйони євро, куди входять податки. За даними Transfermarkt, Палмейрас вже отримав 35 мільйонів євро за майбутній трансфер свого форварда.
Наразі Реал йде другим у Ла Лізі, поступаючись лідеру сезону Барселоні 5 балами. Також "вершкові" продовжують ходу у Кубку Короля, де у чвертьфіналі обіграли Атлетіко, та 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де Реал зустрінеться з Ліверпулем.
Лунін не покине Реал
- Андрій Лунін виступає за Реал із липня 2018 року, коли перейшов із луганської Зорі. Із того часу український голкіпер зіграв за мадридську команду лише 12 офіційних матчів. Українець переважно отримує ігровий час у Кубку або ж у випадку, коли Тібо Куртуа отримує травму.
- Після переїзду у столицю Іспанії Лунін встиг пограти в оренді у Леганесі, Реал Вальядоліді та Ов'єдо, куди його сватають і тепер.
- Така ситуація не влаштовує футболіста, хоча неодноразово Лунін говорив, що буде терпіти та чекати свого часу. Але терпець у Луніна увірвався. Він хоче покинути команду заради прогресу та ігрової практики.
- У поточному сезоні Лунін провів за Реал 7 матчів, у яких пропустив 6 голів та видав 3 "сухі" поєдинки. Андрій вперше після переходу у Мадрид отримав стільки практики за сезон.
- ЗМІ навіть повідомляли про розірвання контракту між Луніним та Реалом, яке повинне відбутись вже влітку 2023 року. Угода футболіста з "вершковими" розрахована до кінця червня 2024 року.
- Начебто Андрій буде орендований Ов'єдо, а після чого підпише повноцінний контракт із клубом із Сегунди. Однак слова Анчелотті зруйнувати чутки про оренду.