Воротар Реала Андрій Лунін має намір залишити команду. Українець перестав потрапляти в основу команди навіть у Кубку країни, де Карло Анчелотті зробив ставку на Тібо Куртуа.

До теми Забув про старі цілі: розлючений на Анчелотті Лунін бажає покинути Реал

Андрій відіграв поєдинок 1/16 фіналу проти Касереньо, а ось на наступні стадії, де мадридці грали проти Вільярреала та Атлетіко, тренер випускав вже бельгійця. Очікується, що Лунін може залишити Реал вже цієї зими.

Іспанський журналіст Начо Гонсалес повідомляє, що українця готовий орендувати Ов'єдо із Сегунди. Вже влітку Лунін та Реал мають розірвати контракт, який наразі діє до літа 2024 року, і воротар підпише повноцінну угоду із "синіми".

Гонсалес зазначає, що головним фактором цього переходу є дружина українця Анастасія, якій прийшлося до душі це місто. Цікаво, що на початку січня Луніним цікавились Аякс та Наполі. Але кіпер їм відмовив, оскільки був налаштований боротися за місце в основі Реала.

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У сезоні 2019-2020 Андрій вже виступав півроку за Ов'єдо, за який награв 20 поєдинків. Після цього Лунін залишався у Реалі, де отримував обмаль ігрової практики (12 матчів за два з половиною сезона).

Варто знати. У цьому сезоні Ов'єдо є середняком другого дивізіону чемпіонату Іспанії, посідаючи 14 місце. Команда випереджає зону вильоту на шість очок та відстає від місця у плей-офф за вихід в Ла Лігу на сім балів.