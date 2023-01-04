Єдиний та переможний гол у матчі забив бразилець Родріго. Але вклад Андрій Луніна теж не слід відкидати у сторону.
Цікаво Велике болото замість футбольного поля: Лунін прокоментував перемогу Реала у Кубку Короля
Лунін: Ідея полягає у тому, щоб залишитися
Український голкіпер провів свій третій "сухий" матч за Реал у сезоні-2022/2023. Колишній воротар луганської Зорі розповів про свою кар'єру у мадридському клубі та прокоментував мізерну ігрову практику, яку йому дає тренерський штаб "вершкових".
Лунін зізнався, що працює, користується тими шансами, які йому дають у Реалі. Андрій робить це для того, щоб у майбутньому стати номером один у рамці воріт іспанського гранда.
Я працюю тут уже три роки. Увесь цей час я страждаю та чекаю, користуючись тими матчами, які отримую. Я роблю це не для того, щоб піти. Ідея полягає у тому, щоб залишитися,
– сказав Лунін.
Я спокійний, знаходжуся у найкращому місці з найкращими людьми, які мені допомагають. Атмосфера дуже хороша. Будь-який футболіст скаже вам, що хоче грати постійно. Я готовий та виконую свою роботу, а тренер приймає рішення", – додав український голкіпер.
- Лунін перейшов у Реал влітку 2018-го, підписавши контракт до 30 червня 2024 року.
- За цей час у Мадриді зіграв лише у 12 матчах за "Королівський клуб", у яких 10 разів виймав м'яч із власної сітки воріт. У трьох поєдинках залишав свої володіння "на замку".
- Встиг пограти в оренді у Леганесі, Реал Вальядоліді та Ов'єдо.
- Було багато чуток про трансфер чи оренду Луніна в іншу іспанську команду, де б він набрався досвіду через постійну практику. Але згодом все затихло, Андрій продовжує працювати пліч-о-пліч із найкращими футболістами світу.