Реал – Реал Сосьєдад 0:0

На "Сантьяго Бернабеу" зійшлись друга та третя команда Ла Ліги. Як і передбачалось, жодна з команд не хотіла просто так дарувати очки одна одній. Тому уболівальники, які зібрались на домашній арені мадридського Реала не побачили жодного голу, хоча нереалізованих моментів була ціла гора, пише 24 канал.

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Муньйос гостро прострілював вздовж воріт господарів, але жоден із гравців Реал Сосьєдад не встиг замкнути класну передачу.

"Вершкові" відповіли ударом від Вінісіуса. Жуніор класно прокинув поміж ніг захиснику у штрафному майданчику суперника, але м'яч післ удару лідера Реала пролетів у лічених сантиметрах зі стійкою.

Вже у першому таймі гості мали ідентичний момент, який у мадридському клубі змарнував Віні. Ільярраменді був першим на добиванні після блоку захисника. Але знову м'яч наче зачаклований пролетів поруч зі стійкою воріт Куртуа.

На 32-й хвилині класну атаку створили господарі. Вінісіус побачив вільного Вальверде, той у в один дотик скинув під удар Кроосу. Тоні пробив на техніку, але Реміро потягнув м'яч, який летів прямісінько у нижній кут його воріт.

Протягом першого тайму Бензема та Себальйос пристрілювались з-за меж штрафного суперника. То голкіпер легко забрав м'яч до рук, то удар був повз ворота.

Матч нереалізованих моментів

Вже у компенсований до першого тайму час Реал змарнував найреальнішу нагоду розмочити нулі на табло. Бензема перехопив м'яч, віддав на Вінісіуса, але той не зумів переграти голкіпера Реал Сосьєдада. Віні просто пробив прямо по воротах.

Вже на старті другої 45-хвилинки Віні знову був у центрі уваги. Бензема знову вивів Вінісіуса на ворота гостей, але вдруге за матч Реміро став переможцем у дуелі з Жуніором.

Вальверде та Родріго пробили повз ворота з-за меж штрафного майданчика гостей.

Реал Сосьєдад відповів гострим ударом Кубо, який парирував Куртуа.

Через декілька хвилин Кубо знову мав чудову нагоду забити, але Куртуа вчасно вийшов з воріт.

На екваторі другого тайму Вінісіус знову мав вихід віч-на-віч з голкіпером, але знову Реміро не дав себе перекинути.

Як не старався "Королівський клуб", але забити так і не вдалось нікому.

Реал та Реал Сосьєдад розписують "суху" мирову на "Сантьяго Бернабеу" 0:0.

Ця нічия завадила Реалу наблизитись до Барселони, яка наразі є лідером Ла Ліги. В активі команди Анчелотті є 42 очки, що на 5 балів менше, аніж набрав каталонський клуб.

Реал Сосьєдад із 39 пунктами замикає трійку лідерів.

Реал – Реал Сосьєдад: відеоогляд матчу