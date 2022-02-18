CAS проігнорував положення Всесвітнього антидопінгового кодексу, – WADA про справу Валієвої

Спортивний арбітражний суд дозволив російській фігуристці Камілі Валієвій, яка здала позитивну допінг-пробу, продовжити участь на Олімпіаді-2022. Спортсменка здала тест ще у грудні, але результат став відомим вже після початку зимових Ігор.

WADA звинуватило CAS

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) прокоментувало рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо фігуристки Валієвої з ОКР. зазначається, що причиною затримки результатів допінг-проб росіянки став спалах коронавірусу серед персоналу антидопінгової лабораторії у Стокгольмі.

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Частина рішення підтверджує, що CAS проігнорував чіткі та недвозначні положення Всесвітнього антидопінгового кодексу критеріїв щодо скасування обов'язкового тимчасового усунення,

– йдеться у повідомленні.

"Виходить, що проголошуючи такі рішення, панель CAS переписала кодекс, заявивши, що обов'язкове тимчасове усунення "захищених осіб" має розглядатися як факультативне", – заявили в агентстві.

Також у WADA розповіли про затримку результатів допінг-проб.

"Щодо затримки між взяттям проби та повідомленням антидопінгової лабораторії в Стокгольмі про позитивний результат тесту, як було заявлено 14 лютого, WADA знову зазначає, що відповідальність лежить на РУСАДА – щодо забезпечення ефективної підтримки зв'язку з лабораторією для своєчасного аналізу проб, особливо напередодні великої події.

На жаль, РУСАДА не відзначила високого пріоритету проби, хоча лабораторія повідомила про затримки, викликані спалахом коронавірусу серед її співробітників", – додали у WADA.

Допінг скандал за участі росіянки Валієвої