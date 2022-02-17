Каміла Валієва – жертва, але кожна інша дівчина – жертва Каміли

Адам Ріппон не надто стримувався, коли закликав МОК покарати Олімпійський комітет Росії. Саме він офіційно представлений на Олімпіаді-2022.

За словами Ріппона, Валієва є жертвою. Але й інші спортсменки постраждали через неї. Відтак він би висловив протест.

"Мені подобається уявляти, що я одягнув би свій костюм, стояв би просто по центру або підійшов до судді, поки грає музика, і тоді сказав: "це несправедливо", а потім відмовився б кататися. Все тому, що це нечесна конкуренція, це несправедливо щодо мене, нечесно щодо всіх інших. Це смішно і просто неправильно", – розповів Ріппон.

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Відтак Ріппон, який зараз є тренером американки Мераї Белл, яка теж виступала на Олімпіаді-2022, рекомендує звернути увагу на тренерський штаб Валієвої.

"Я побачив, що російські ЗМІ дуже привертають увагу до цієї п’ятнадцятирічної дівчинки, коли насправді у центрі уваги має бути перевищення повноважень тренерами та всіма, через кого вона опинилася в такій ситуації", – розповів Ріппон.

А тако сильніше покарати Росію. Адже попереднє покарання МОК не дало результат.

Найбільша проблема – ставлення до допінгу Олімпійського комітету Росії. Усі там постійно його вживають, а коли їх ловлять на цьому, вони вдають, що до них якесь особливе ставлення,

– заявив фігурист.

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"Санкції МОК щодо Росії були не достатньо жорсткими. Вони не вжили належних мір, щоб покарати Росію. Через МОК ми спостерігаємо за тим, як 15-річна дівчинка знаходиться у самому центрі скандалу. Тому що вони не покарали Росію належним чином. І єдине, що вони зробили, це проголосували за зміну прапорів, щоб на них було приємніше дивитися. Також змінили свій гімн на музику Чайковського. Оце так оновлення. Я лише не розумію, чому в них такі жахливі костюми. Скоріше за все, вони просто витратили всі гроші на адвокатів та допінг", – підсумував Ріппон.