Динамо позбулось нападника
Київське Динамо вирішило позбутись ще одного гравця лінії атаки. Цього разу в оренду пішов венесуелець Ерік Рамірес.
До речі Владислав Супряга – гравець Сампдорії
Футболіст був орендований хіхонським Спортингом. Оренда буде чинна до кінця сезону-2021/2022. Після завершення угоди іспанський клуб зможе використати опцію з правом викупу легіонера.
Новий клуб Раміреса виступає у другій за силою лізі Іспанії – Сегунді. Після 25-ти турів клуб із 32 очками посідає лише 13-ту сходинку у таблиці.
Відзначимо, що у хіхонському клубу виступають два українці – Василь Кравець та Богдан Мілованов.
Кар'єра Раміреса у Динамо
- Ерік Рамірес вперше прийшов до "біло-синіх" у середині липня 2021 року. Однак закріпити за собою місце основного гравця у команді Мірчі Луческу не зміг.
- У сезоні-2021/2022 провів за Динамо 7 матчів, у яких забив один гол та одного разу асистував партнеру по команді.
- Його контракт із динамівцями розрахований до кінця червня 2022-го.