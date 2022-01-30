Динамо позбулось нападника

Київське Динамо вирішило позбутись ще одного гравця лінії атаки. Цього разу в оренду пішов венесуелець Ерік Рамірес.

До речі Владислав Супряга – гравець Сампдорії

Футболіст був орендований хіхонським Спортингом. Оренда буде чинна до кінця сезону-2021/2022. Після завершення угоди іспанський клуб зможе використати опцію з правом викупу легіонера.

Новий клуб Раміреса виступає у другій за силою лізі Іспанії – Сегунді. Після 25-ти турів клуб із 32 очками посідає лише 13-ту сходинку у таблиці.

Відзначимо, що у хіхонському клубу виступають два українці – Василь Кравець та Богдан Мілованов.

Кар'єра Раміреса у Динамо