Не залишимось без підтримки

Першим суперником українців у груповому раунді Ліги націй стане Ірландія. Підопічні Олександра Петракова вийдуть на футбольне поле після болючої поразки від Уельсу у фінальній боротьбі за чемпіонат світу-2022.

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Українська збірна не залишиться без підтримки. Близько 3,5 тисяч фанатів із України заповнять трибуни стадіону "Авіва" у Дубліні.

3 тисячі квитків наші уболівальники безкоштовно отримали від Футбольної асоціації Ірландії, ще 500 перепусток на гру були реалізовані як домашня квота УАФ.

Зверніть увагу! Матч проти Ірландії у Лізі націй розпочнеться о 21 :45 за київським часом.

Зміни у складі України та жовта форма

У цьому матчі "синьо-жовті" мають чудову нагоду реабілітуватись в очах українських уболівальників за невихід на Мундіаль.

Щоправда, буде зробити це не так просто. Ще після поєдинку проти Уельсу головний тренер команди Олександр Петраков анонсував ротацію складу. Це підтвердилось напередодні зустрічі. У заявку збірної не потрапило одразу декілька лідерів – Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Тарас Степаненко та Георгій Бущан. Останній пропускає гру через пошкодження, яке отримав у минулому матчі проти валлійців.

Наші футболісти зіграють у жовтому комплекті форми.

Цікаво! Для ірландців ця зустріч не буде дебютною у сезоні-2022/2023 у Лізі націй. Однак свій шлях у цьому турнірі Ірландія розпочала невдало, мінімально програвши Вірменії (1:0).