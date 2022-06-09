Динамівці серед найкращих

Поєдинок у Дубліні став першим для українців у цьогорічному розіграші Ліги націй. "Синьо-жовті" навіть резервним складом змогли реабілітуватись в очах українських уболівальників за невихід на чемпіонат світу-2022.

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Єдиний гол у матчі, який став переможним для українців, забив Віктор Циганков. Динамівець з'явився на полі лише по перерві, а вже на 48-й хвилині відзначився забитим м'ячем. Однак статистичний портал WhoScored не визнав Циганкова найкращим гравцем. Віктор отримав оцінку 7.3.

Найкращим футболістом зустрічі у складі двох збірних став інший динамівець Микола Шапаренко – 7.9.

За крок від звання найкращого зупинився голкіпер України Андрій Лунін, який провів матч на нуль – 7.8.

У складі Ірландії найвищий бал отримав Натан Коллінз – 7.3.



Ірландія – Україна: оцінки гравців за гру / Скриншот із WhoScored

Поєдинок закінчився мінімальною перемогою України – 0:1. Ірландія зазнала другої поспіль поразки у розіграші Ліги націй-2022/2023.

Попереду у "синьо-жовтих" два домашні матчі, які складно назвати домашніми. Через війну в Україні наші хлопці проведуть свої ігри у сусідній Польщі. Лодзь прийме дві зустрічі збірної – проти Вірменії (11 червня) та Ірландії (14 червня).