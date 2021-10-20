Був не наш день, – гравець Шахтаря прокоментував провальний матч команди

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон проаналізував розгромну поразку від Реала в Лізі чемпіонів. Футболіст наголосив, що необхідно переглянути та проаналізувати помилки, аби виправити ситуацію у наступному протистоянні.

"Ми хотіли контролювати і вести гру"

Гравець "гірників" Манор Соломон не знаходить пояснення кінцевому рахунку у матчі Шахтар – Реал.

"У мене немає пояснення таким рахунком, ми не хотіли такого результату. 0:5 – не те, чого ми хотіли, ми хотіли перемогти", – зазначив півзахисник Шахтаря.

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Щодо своєї гри, то Соломон заявив, що це був не найкращий матч для нього. За його словами, заміна – це рішення тренера, і він з ним погоджується.

Футболіст зазначив, що їхні суперники знали як грати проти "гірників" та продемонстрували це на полі. Він також наголосив, що Реал є найкращою командою у світі з кваліфікованими футболістами.

Ми хотіли контролювати і вести гру. Потрібно переглянути і проаналізувати помилки, а вже через два тижні знову протистояти Реалу,

– сказав Соломон.

На останок лідер Шахтаря додав, що команда очікує на матч-відповідь, аби виправити ситуацію.

"Вважаю, був не наш день, а у Реала навпаки все добре склалося. У минулому році ми добре зіграли з ними і виграли, цього разу цього не вдалося, ми провели поганий матч", – підсумував футболіст.