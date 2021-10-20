"Мы хотели контролировать и вести игру"

Игрок "горняков" Манор Соломон не находит объяснения конечном счете в матче" Шахтер" - "Реал".

"У меня нет объяснения такому счету, мы не хотели такого результата. 0: 5 – не то, чего мы хотели, мы хотели победить", – отметил полузащитник "Шахтера".

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Касательно игры Соломон заявил, что это был не лучший матч для него. По его словам, замена – это решение тренера, и он с ним согласен.

Футболист отметил, что их соперники знали, как играть против "горняков" и продемонстрировали это на поле. Он также отметил, что "Реал" – самая лучшая команда в мире с квалифицированными футболистами.

Мы хотели контролировать и вести игру. Нужно пересмотреть и проанализировать ошибки, а уже через две недели снова противостоять "Реалу",

- сказал Соломон.

В заключение лидер "Шахтера" добавил, что команда ожидает ответный матч, чтобы исправить ситуацию.

"Считаю, был не наш день, а у "Реала" наоборот все хорошо сложилось. В прошлом году мы хорошо сыграли с ними и выиграли, на этот раз это не удалось, мы провели плохой матч", - подытожил футболист.

"Шахтер" в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов потерпел разгромное поражение в Киеве от мадридского "Реала" со счетом 0: 5.