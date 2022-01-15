Було два нокдауни, – російський боксер розповів, як переміг Усика
Російський боксер Матвій Коробов розповів, як переміг на чемпіонаті Європи у 2006 році. На шляху до "золота" росіянин у півфіналі зупинив українця Олександра Усика.
Усик поступився на чемпіонаті Європи
Усик і Коробов зустрічалися у ваговій категорії до 75 кілограмів. На чотири роки старший росіянин пригадав, що відправив Усика у нокдаун.
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Якщо я не помиляюся, то я виграв очевидно. Якщо до 4 раунди перевищує розрив у 15 очок або 20, то зупиняють бій через очевидну перевагу. По-моєму, було два нокдауни. Один точно був нокдаун, на мою думку, наприкінці другого раунду. А у третьому я вже набрав кількість очок,
– розповів Коробов.
Він додав, що після чемпіонату Європи Усик набрався досвіду, який втілив у результат. За словами Коробова, Усик був складним суперником через свої фізичні дані.
Усик перевершив кривдника
- На любительському рівні, окрім чемпіонату Європи, Коробов ставав чемпіоном світу у 2005 та 2007 роках. Водночас Усик здобув "золото" Олімпійських ігор 2012, чемпіонату світу 2011 та Євро-2008.
- Також в активі українці по "бронзі" на чемпіонатах Європи та світу у 2006 та 2009 роках відповідно.
- Обидва боксери перейшли у професійний бокс. Якщо Коробов тричі програвав у титульних боях, то непереможний Усик став чемпіоном світу у двох дивізіонах.
- Українець зібрав усі чемпіонські пояси у першій важкій вазі, після чого підкорив важку вагу. До Олександра це вдавалося тільки Евандеру Холіфілду й Девіду Хею.