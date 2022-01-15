Усик поступився на чемпіонаті Європи

Усик і Коробов зустрічалися у ваговій категорії до 75 кілограмів. На чотири роки старший росіянин пригадав, що відправив Усика у нокдаун.

Варте уваги Призери Олімпійських ігор поб'ються за титульний бій з Усиком

Якщо я не помиляюся, то я виграв очевидно. Якщо до 4 раунди перевищує розрив у 15 очок або 20, то зупиняють бій через очевидну перевагу. По-моєму, було два нокдауни. Один точно був нокдаун, на мою думку, наприкінці другого раунду. А у третьому я вже набрав кількість очок,

– розповів Коробов.

Він додав, що після чемпіонату Європи Усик набрався досвіду, який втілив у результат. За словами Коробова, Усик був складним суперником через свої фізичні дані.

Усик перевершив кривдника