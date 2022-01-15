Усик уступил на чемпионате Европы
Усик и Коробов встречались в весовой категории до 75 кг. На четыре года старший россиянин вспомнил, что отправил Усика в нокдаун.
Стоит внимания Призеры Олимпийских игр сразятся за титульный бой с Усиком
Если я не ошибаюсь, я выиграл очевидно. Если до 4 раунда превышает разрыв в 15 очков или 20, то останавливают бой из-за очевидного преимущества. По-моему, было два нокдауна. Один точно был нокдаун, по моему мнению, в конце второго раунда. А в третьем я уже набрал количество очков,
– рассказал Коробов.
Он добавил, что после чемпионата Европы Усик набрался опыта, воплотившегося в результат. По словам Коробова, Усик был сложным соперником по своим физическим данным.
Усик превзошел обидчика
- На любительском уровне, кроме чемпионата Европы, Коробов становился чемпионом мира в 2005 и 2007 годах. В то же время Усик получил "золото" Олимпийских игр 2012, чемпионата мира 2011 и Евро-2008.
- Также в активе украинца по бронзе на чемпионатах Европы и мира в 2006 и 2009 годах соответственно.
- Оба боксера перешли в профессиональный бокс. Если Коробов трижды проигрывал в титульных боях, непобедимый Усик стал чемпионом мира в двух дивизионах.
- Украинец собрал все чемпионские пояса в первом тяжелом весе, после чего покорил тяжелый вес. До Александра это удавалось только Эвандеру Холифилду и Дэвиду Хэю.