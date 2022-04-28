Швьонтек: Ситуація стає дедалі хаотичнішою

Польська тенісистка висловилася доволі нейтрально. За її словами. Самим спортсменам важко прийняти рішення щодо відсторонення росіян та білорусів, це мають робити відповідні органи, переконує Швьонтек.

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Ситуація стає дедалі хаотичнішою, я б сказала. Було б добре, щоб усі ці органи прийняли правильне рішення, щоб у нас не було такого хаосу,

– сказала титулована тенісистка.

"Люди очікують, що ми, гравці, приймемо рішення, але нам досить важко це зробити, тому що ми особисто знаємо цих людей. Ми знаємо одне одного. Ми проводимо так багато часу в турі, що здається, що ми сім’я", – зазначила польська тенісистка.

"Повинні прийняти одне єдине рішення"

Сама ж спортсменка не знає, яке рішення буде правильним.

"Безумовно, це важка ситуація. Я думаю, що люди, які відповідають за прийняття подібних рішень, повинні прийняти одне єдине рішення.

Я не знаю, яке рішення є правильним. Чесно кажучи, мені лише 20 років, і я кажу це не тому, що хочу залишатися в безпечній бульбашці. Але я ніколи не займалася політикою. Схоже, мені потрібно навчатися цьому.

Тож я не можу сказати, яке рішення буде найкращим. Було б краще зробити деякі кроки, які допоможуть зупинити війну", – додала Іга.