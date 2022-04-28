Довгополов висміяв росіянку

Російська лижниця Вероніка Степанова нещодавно зустрічалася з президентом Росії. Спортсменка подякувала Путіну за завуальовано підтримала війну в Україні.

До речі Російська лижниця порівняла своїх вболівальників із тваринами

Довгополов не зміг не відреагувати на безглузду заяву росіянки.

Олімпійська чемпіонка Вероніка Степанова, буквально, говорить: "Росія на правильному шляху, і ми обов’язково переможемо, як перемогли на Олімпіаді". Російський спорт поза політикою, говорили вони, вони всі не винні, говорили вони,

– написав він.

Відео за участі росіянки

Натомість наш тенісист не вважає, що спорт повинен бути поза політикою. Він активно висловлюється щодо відсторонення росіян від міжнародного спорту.

Цікаво. Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) скасувала всі етапи Кубка світу, які мали відбутися в сезоні-2021/2022 на території Росії. До того ж росіян не допустили до етапу Кубка світу в Норвегії.

Ця ж лижниця Степанова вляпалася в скандал після Олімпіади-2022. Вона порівняла своїх вболівальників із зоопарком.