Швентек: Ситуация становится все более хаотичной

Польская теннисистка высказалась довольно нейтрально. По ее словам. Самим спортсменам тяжело принять решение об отстранении россиян и белорусов, это должны делать соответствующие органы, убеждает Швентек.

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Ситуация становится все более хаотичной, я бы сказала. Было бы хорошо, чтобы все эти органы приняли правильное решение, чтобы у нас не было такого хаоса,

– сказала титулованная теннисистка.

"Люди ожидают, что мы, игроки, примем решение, но нам достаточно тяжело это сделать, потому что мы лично знаем этих людей. Мы знаем друг друга. Мы проводим так много времени в туре, что кажется, что мы семья", – отметила польская теннисистка.

"Должны принять одно единственное решение"

Сама же спортсменка не знает, какое решение будет верным.

"Безусловно, это тяжелая ситуация. Я думаю, что люди, отвечающие за принятие подобных решений, должны принять одно решение.

Я не знаю, какое решение правильно. Честно говоря, мне всего 20 лет, и я говорю это не потому, что хочу оставаться в безопасном пузыре. Но я никогда не занималась политикой. Похоже, мне нужно учиться этому.

Так что я не могу сказать, какое решение будет лучшим. Было бы лучше предпринять некоторые шаги, которые помогут приостановить войну", – добавила Ига.