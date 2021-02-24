Буффон визнаний кращим воротарем за даними федерації футбольної статистики

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) назвала найкращого воротаря, відколи ведеться їх облік. Ним став італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон.

Свій облік IFFHS веде з 1987 року. У 2021 році вони вирішили підбити підсумки та назвати кращого воротаря за ці 34 роки (1987-2020). Перемогу здобув Джанлуїджі Буффон, який набрав 357 балів.

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Як нараховувалися очки для перемоги

Кожного року IFFHS складає список 20 кращих воротарів. У підсумку переможець цього щорічного рейтингу отримував 20 балів. Голкіпер, який посідав друге місце – 19 балів, третє місце – 18 балів. І так до 20 місця, за яке нараховували один бал. Якщо воротар не був у топ-20 за підсумками року, він не отримував жодних балів.

Визнання Буффона

Буффон потрапляв у рейтинг з 1995 року, коли розпочав професійну кар'єру ще в італійській Пармі.

Він володар 5 індивідуальних щорічних трофеїв IFFHS (рекорд з Ікером Касільясом та німцем Мануелем Ноєром).

Буффон 18 разів потрапляв у топ-5 воротарів світу за версією IFFHS. Для прикладу, Ікер Касільяс – лише 12 разів, а Петер Чех та Мануель Ноєр – десять.

Топ-10 найкращих воротарів

У десятці найкращих воротарів лише двоє голкіперів, які продовжують виступати – Буффон та Ноєр.

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Окрім того, дев'ять голкіперів представляють Європу, і лише один Південну Америку – Чілаверт.

Джанлуїджі Буффон, Італія –357 Ікер Касільяс, Іспанія –260 Петр Чех, Чехія – 218 Едвін ван дер Сар, Нідерланди – 201 Мануель Ноєр, Німеччина – 200 Петер Шмейхель, Данія – 179 Олівер Кан, Німеччина, – 162 Хосе Луїс Фелікс Чілаверт, Парагвай – 146 Вальтер Зенга, Італія – 132 Андоні Субісаррета, Іспанія – 132

Щодо топ-50, то продовжують виступати 11 воротарів. Окрім Буффона та Ноєра, це Тібо Куртуа (11 місце), Уго Льоріс (17-е місце), Кейлор Навас (20-е місце), Ян Облак (22-е місце), Марк-Андре Тер Штеген (25), Девід Де Хеа (27-е місце), Аллісон (32-е місце), Клаудіо Браво (42-е місце) та Самір Ханданович (44-е місце).