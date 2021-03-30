Буффон може стати одноклубником Маліновського заради рекорду Серії А

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Джерело:

La Gazzetta dello Sport

Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон у свої 43 роки хоче змінити клуб заради ігрової практики. Футболіст може перейти у Аталанту або Наполі.

Буффон хоче побити рекорд

Досвідчений голкіпер прагне залишитись в італійському чемпіонаті. Джанлуїджі Буффон хоче стати найстаршим гравцем в історії Серії А.

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Зараз цей рекорд належить колишньому воротарю Лаціо Марко Баллотті, який залишив "орлів" та повісив бутси на цвях у 44 роки.

Головними претендентами на 43-річного воротаря "старої синьйори" є Наполі та Аталанта. Обидва клуби у найближче трансферне вікно можуть залишитись без головних стражів воріт – Давіда Оспіни (Наполі) та П'єрлуїджі Голліні (Аталанта).

Цікаво. Чинний контракт Буффона з італійським грандом розрахований до 30 червня 2021 року. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 1 мільйон євро.

За клуб з Бергамо виступають українські футболісти Руслан Маліновський та Віктор Коваленко. Раніше Буффон не заперечував, що може поїхати за ігровою практикою в інший чемпіонат, але пріоритет номер один для нього є залишитись у італійському елітному дивізіоні.

  • У цьому сезоні Джанлуїджі захищав ворота Ювентуса у 10 матчах, у яких пропустив 5 голів та ще 6 поєдинків відстояв на нуль.
  • Потенційні нові клуби Буффона йдуть високо у турнірній таблиці. Аталанта з 55 очками розташовується на 4 позиції, а Наполі – 5 місце, у їх активі 53 пункти. До слова, Ювентус також у своєму доробку має 55 очок, але перебуває вище Аталанти лише через кращу різницю забитих та пропущених голів.