43-річний Джанлуїджі Буффон незадоволений ситуацією у Ювентусі та готовий покинути Турин. Голкіпер відкритий до нових пропозицій.

Доля кар'єри Буффона

У цьому сезоні у всіх турнірах Джанлуїджі Буффон провів у футболці "старої синьйори" лише 10 матчів, у яких пропустив 5 голів та ще 6 поєдинків відстояв на нуль. Футбольні амбіції голкіпера більші, ніж той час, який надає йому тренерський штаб Ювентуса.

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Воротар готовий покинути команду Андреа Пірло вкінці цього сезону. Якщо клуб не буде продовжувати контракт, тому Буффон буде шукати собі новий клуб. Команду, у якій італієць зможе отримувати стабільну ігрову практику навіть у свої 43 роки.

Пірло довіряє місце у стартовому складі команди польському воротарю Войцеху Щенсни.

До слова. Чинний контракт Буффона з італійським грандом розрахований до кінця червня 2021 року. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість гравця лише у 1 мільйон євро.

Зустріч з президентом та вирішальний кубковий матч

У футболіста запланована зустріч з президентом Ювентуса Андреа Аньєллі. Рішення щодо свого майбутнього голкіпер оголосить після фіналу Кубка Італії проти Аталанти. Матч відбудеться 19 травня. Якщо жоден з клубів не вийде на Джанлуїджі, то Буффон повісить бутси на цвях.