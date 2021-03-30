Буффон может стать одноклубником Малиновского ради рекорда Серии А
Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон в свои 43 года хочет сменить клуб ради игровой практики. Футболист может перейти в Аталанту или Наполи.
Источник:La Gazzetta dello Sport
Буффон хочет побить рекорд
Опытный голкипер стремится остаться в итальянском чемпионате. Джанлуиджи Буффон хочет стать самым возрастным игроком в истории Серии А.
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Сейчас этот рекорд принадлежит бывшему вратарю Лацио Марко Баллотти, который оставил "Орлов" и повесил бутсы на гвоздь в 44 года.
Главными претендентами на 43-летнего вратаря "старой синьоры" являются Наполи и Аталанта. Оба клуба в ближайшее трансферное окно могут остаться без главных стражей ворот – Давида Оспины (Наполи) и Пьерлуиджи Голлини (Аталанта).
За клуб из Бергамо выступают украинские футболисты Руслан Малиновский и Виктор Коваленко. Ранее Буффон не отрицал, что может поехать за игровой практикой в другой чемпионат, но приоритет номер один для него остаться в элитном итальянском дивизионе.
- В этом сезоне Джанлуиджи защищал ворота Ювентуса в 10 матчах, в которых пропустил 5 голов и еще 6 матчей отстоял на ноль.
- Потенциальные новые клубы Буффона идут высоко в турнирной таблице. Аталанта с 55 очками располагается на 4 позиции, а Наполи – 5 место, в их активе 53 пункта. К слову, Ювентус также в своем активе имеет 55 очков, но находится выше Аталанты только из-за лучшей разницы забитых и пропущенных голов.
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