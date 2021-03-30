Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон в свои 43 года хочет сменить клуб ради игровой практики. Футболист может перейти в Аталанту или Наполи.

Буффон хочет побить рекорд

Опытный голкипер стремится остаться в итальянском чемпионате. Джанлуиджи Буффон хочет стать самым возрастным игроком в истории Серии А.

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Сейчас этот рекорд принадлежит бывшему вратарю Лацио Марко Баллотти, который оставил "Орлов" и повесил бутсы на гвоздь в 44 года.

Главными претендентами на 43-летнего вратаря "старой синьоры" являются Наполи и Аталанта. Оба клуба в ближайшее трансферное окно могут остаться без главных стражей ворот – Давида Оспины (Наполи) и Пьерлуиджи Голлини (Аталанта).

Интересно. Действующий контракт Буффона с итальянским грандом рассчитан до 30 июня 2021 года. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.

За клуб из Бергамо выступают украинские футболисты Руслан Малиновский и Виктор Коваленко. Ранее Буффон не отрицал, что может поехать за игровой практикой в другой чемпионат, но приоритет номер один для него остаться в элитном итальянском дивизионе.