Буффон може стати одноклубником Маліновського заради рекорду Серії А
Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон у свої 43 роки хоче змінити клуб заради ігрової практики. Футболіст може перейти у Аталанту або Наполі.
Джерело:La Gazzetta dello Sport
Буффон хоче побити рекорд
Досвідчений голкіпер прагне залишитись в італійському чемпіонаті. Джанлуїджі Буффон хоче стати найстаршим гравцем в історії Серії А.
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Зараз цей рекорд належить колишньому воротарю Лаціо Марко Баллотті, який залишив "орлів" та повісив бутси на цвях у 44 роки.
Головними претендентами на 43-річного воротаря "старої синьйори" є Наполі та Аталанта. Обидва клуби у найближче трансферне вікно можуть залишитись без головних стражів воріт – Давіда Оспіни (Наполі) та П'єрлуїджі Голліні (Аталанта).
За клуб з Бергамо виступають українські футболісти Руслан Маліновський та Віктор Коваленко. Раніше Буффон не заперечував, що може поїхати за ігровою практикою в інший чемпіонат, але пріоритет номер один для нього є залишитись у італійському елітному дивізіоні.
- У цьому сезоні Джанлуїджі захищав ворота Ювентуса у 10 матчах, у яких пропустив 5 голів та ще 6 поєдинків відстояв на нуль.
- Потенційні нові клуби Буффона йдуть високо у турнірній таблиці. Аталанта з 55 очками розташовується на 4 позиції, а Наполі – 5 місце, у їх активі 53 пункти. До слова, Ювентус також у своєму доробку має 55 очок, але перебуває вище Аталанти лише через кращу різницю забитих та пропущених голів.
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