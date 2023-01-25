Одноклубник Маліновського став жертвою грабіжників: його будинок пограбували під час матчу

Злочинці продовжують наживатись на статках футболістів. Будинок захисника французького Марселя Сеада Колашинаца пограбували.

Останнім часом почастішали випадки пограбування маєтків футболістів. Черговою жертвою став новий одноклубник Руслана Маліновського.

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У будинку перебувала родина футболіста

Сталось це прямо під час матчу 1/16 Кубка Франції, коли Марсель вдома приймав Ренн. Нагадаємо, що поєдинок закінчився мінімальною перемогою "провансальців" 1:0 завдяки єдиному голу Маттео Гендузі.

У той момент Сеад Колашинац перебував на футбольному полі, адже відіграв усі 90 хвилин за Марсель, куди перейшов у січні 2022 року.

Наразі невідомо, на яку суму зловмисники вкрали цінних речей у футболіста. У момент злочину вдома перебували дружина та донька Колашинаца, які отримали серйозний шок. На щастя, фізично вони не постраждали.

Нагадаємо, що протягом останніх років жертвами пограбувань стала низка зіркових футболістів – Карім Бензема, Каземіро, Кі-Ян Гувер, Ріс Джеймс, Артуро Відаль та Рахім Стерлінг. Останній навіть через таку причину покинув розташування збірної Англії під час ЧС-2022.

Що відомо про Сеада Колашинаца