Відзначимо, що будинок нападника ПСЖ розташований за 20 кілометрів від Барселони, а точніше у місті Кастельфедельс. Двоє людей у чорному намагались через сад потрапити в особняк Ліонеля Мессі.

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Невдале пограбування будинку Мессі

Але їх завдання провалилось. Грабіжники не змогли пробратись всередину будинку. Момент пограбування потрапив на камери, які встановлені по території маєтку футболіста.

На жаль, зловмисникам вдалось втекти із місця злочину до приїзду поліції. Але тепер їх зможуть розшукати за допомогою відеокамер.

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Цікаво, що нещодавно зловмисники намагались вдертись у номер Мессі в одному з паризьких готелів.

Нагадаємо, що Мессі покинув Барселону ще влітку 2021 року та перейшов у французьке ПСЖ. За який виступає до тепер. Хоча контракт Лео з парижанами закінчується вже вкінці поточного сезону-2022/2023.

Не виключено, що у наступному сезоні ми знову побачимо Ліонеля у футболці каталонського клубу. У Каталонії чекають на повернення аргентинця, фанати Барселони вже навіть скандували ім'я Мессі на півфіналі Кубка Короля проти Реала на "Камп Ноу".

Натомість французькі фанати ПСЖ освистують під час матчів аргентинську зірку.