73-річний французький спеціаліст зробив гучну заяву щодо переходу аргентинського нападника у ПСЖ, яке відбулось ще у серпні 2021 року. Арсен Венгер заявив, що такий трансфер для паризького клубу є найбільшим досягнення у клубній історії ПСЖ.

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Венгер: Вони повинні ставитися до нього з великою повагою

Також колишній наставник Арсенала наголосив на тому, що Лео є найкращим футболістом в історії футболу.

Усі мають погодитися з тим, що найбільшим досягненням, яке тільки було у ПСЖ, є те, що Мессі став гравцем їхньої команди. Вони повинні ставитися до нього з великою повагою і розуміти, що він найкращий гравець в історії футболу,

– заявив колишній наставник "канонірів".

До слова. Із жовтня 2019 року Арсен Венгер працює директором із розвитку у ФІФА. Хоча до цього протягом 22-х років успішно керував лондонським Арсеналом. До призначення бути тренером "канонірів" встиг попрацювати асистентом наставника у Канні, а також очолював Нансі, Монако та Нагоя Грампус.

Чим менший часу залишається до кінця контракту Лео з ПСЖ, тим більше чуток з'являється щодо повернення Мессі у свій колишній клуб Барселону. Також є інформаційні вкиди про інтерес зі сторони команд Саудівської Аравії. Начебто аргентинець може знову возз'єднатись в одному чемпіонаті з Кріштіану Роналду, який виступає за місцевий Аль-Наср.

Але більш реальним виглядає повернення Лео в іспанську Ла Лігу.

У нещодавно матчі проти Ліона французькі фанати ПСЖ освистали Лео, коли його зображення з'явилось на табло "Парк де Пренс". Місцеві уболівальники публічно ще раз показали свою нелюбов до чемпіона світу.

Натомість у Барселоні фанати скандували ім'я Мессі на 10-й хвилині півфіналу Кубка Короля проти Реала. Схоже, що іспанці не образились на Лео, що той свого часу переїхав у Францію.

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