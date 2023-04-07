73-річний французький спеціаліст зробив гучну заяву щодо переходу аргентинського нападника у ПСЖ, яке відбулось ще у серпні 2021 року. Арсен Венгер заявив, що такий трансфер для паризького клубу є найбільшим досягнення у клубній історії ПСЖ.
Варто побачити На символічній хвилині: фанати Барселони скандували ім'я Мессі у півфіналі проти Реала – відео
Венгер: Вони повинні ставитися до нього з великою повагою
Також колишній наставник Арсенала наголосив на тому, що Лео є найкращим футболістом в історії футболу.
Усі мають погодитися з тим, що найбільшим досягненням, яке тільки було у ПСЖ, є те, що Мессі став гравцем їхньої команди. Вони повинні ставитися до нього з великою повагою і розуміти, що він найкращий гравець в історії футболу,
– заявив колишній наставник "канонірів".
Чим менший часу залишається до кінця контракту Лео з ПСЖ, тим більше чуток з'являється щодо повернення Мессі у свій колишній клуб Барселону. Також є інформаційні вкиди про інтерес зі сторони команд Саудівської Аравії. Начебто аргентинець може знову возз'єднатись в одному чемпіонаті з Кріштіану Роналду, який виступає за місцевий Аль-Наср.
Але більш реальним виглядає повернення Лео в іспанську Ла Лігу.
У нещодавно матчі проти Ліона французькі фанати ПСЖ освистали Лео, коли його зображення з'явилось на табло "Парк де Пренс". Місцеві уболівальники публічно ще раз показали свою нелюбов до чемпіона світу.
Натомість у Барселоні фанати скандували ім'я Мессі на 10-й хвилині півфіналу Кубка Короля проти Реала. Схоже, що іспанці не образились на Лео, що той свого часу переїхав у Францію.
Головне про виступи Ліонеля Мессі у Парижі
- Перебрався у ПСЖ із Барселони у статусі вільного агента.
- Із моменту переходу у ПСЖ провів за парижан вже 67 матчів, у яких наколотив 29 голів та віддав 32 асисти.
- Контракт Лео спливає по закінченню сезону-2022/2023. У співпраці є пункт продовження її ще на один рік, але його втілення у життя виглядає нереальним.
- У поточному сезоні Мессі вже відіграв 33 поєдинки – 18 м'ячів та 17 результативних передач.
- Лео вже 35 років, а його трансферну вартість досі оцінюють доволі солідно – у 45 мільйонів євро.