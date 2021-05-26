Будемо вирішувати проблеми, – Де Дзербі розповів про підсилення Шахтаря

Донецький Шахтар розпочинає нову еру під керівництвом Роберто Де Дзербі. Італійський наставник вже думає над підсиленням складу.

Підсилення Шахтаря

25 травня Роберто Де Дзербі офіційно уклав 2-річний контракт із донецьким Шахтарем. Італійський тренер приступить до роботи у перший день липня 2021 року. Однак вже зараз спеціаліст роздумує над підсиленням.

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Розповів наставник, чи будуть у донецькому клубі гравці колишньої команди тренера Сассуоло. Він не виключив такої думки. Вже зараз фахівець буде спілкуватися з Жозе Боту і Даріо Срною. Вони будуть переглядати гравців, які могли б покращити рівень гри Шахтаря. 41-річний італієць планує підсилити три позиції.

У першу чергу потрібно зрозуміти, які позиції потребують підсилення, а вже потім будемо розбиратися стосовно новачків. Думаю, що нам потрібні один захисник, один хавбек і один нападник. Зараз у нас травмовані Бондар і Мораес, і поки що незрозуміло, як ці проблеми вирішувати,

– сказав Де Дзербі.

Шахтар завершив минулий сезон на 2 місці в УПЛ, поступившись лише київському Динамо. Після закінчення чемпіонату Луїш Каштру покинув місток донецького клубу. У різний час повідомлялося, що Де Дзербі хоче бачити в своїй новій команді Андреа Консільї, Влада Кірікеша, Марлона, Жеремі Бога, Мануеля Локателлі і Філіпа Джурічича.