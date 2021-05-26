Усиление Шахтера

25 мая Роберто Де Дзерби официально заключил 2-летний контракт с донецким Шахтером. Итальянский тренер приступит к работе в первый день июля 2021 года. Однако уже сейчас специалист размышляет над усилением.

Смотрите также Игроки FAVBET верят в победу Франции на Евро-2020

Рассказал наставник и о том, будут ли в донецком клубе игроки бывшей команды тренера Сассуоло. Он не исключил такого мнения. Уже сейчас специалист будет общаться с Жозе Боту и Дарио Срной. Они будут просматривать игроков, которые могли бы улучшить уровень игры Шахтера. 41-летний итальянец планирует усилить три позиции.

В первую очередь нужно понять, какие позиции требуют усиления, а уже потом будем разбираться относительно новичков. Думаю, что нам нужны один защитник, один хавбек и один нападающий. Сейчас у нас травмированы Бондарь и Мораес, и пока непонятно, как эти проблемы решать,

– сказал Де Дзерби.

Шахтер завершил прошлый сезон на 2 месте в УПЛ, уступив лишь киевскому Динамо. После окончания чемпионата Луиш Каштру покинул мостик донецкого клуба. В разное время сообщалось, что Де Дзерби хочет видеть в своей новой команде Андреа Консильо, Влада Кирикеша, Марлона, Жереми Бога, Мануэля Локателли и Филиппа Джуричича.