Василь Ломаченко у поєдинку проти Теофімо Лопеса 17-го жовтня може втратити звання франчайзингово чемпіона за версією WBC. Звання, яке Ломаченко отримав у жовтні, буде на кону бою з Лопесом.

Президент WBC Маурісіо Сулейман підтвердив, що переможець бою між Ломаченком і Лопесом отримає статус франчайзингового чемпіона. Про це повідомляє Fightnews.info.

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Кожне правило потрібно адаптувати

Статус франчайзингового чемпіона носить тільки Сауль Альварес та Василь Ломаченко. У WBC заявляли, що цей статус не передається. Однак у Світовій боксерській раді вирішили адаптувати правило до сучасних умов.

У цій ситуації ми отримали запит від команди Лопеса і схвалили його, так що переможець його бою з Ломаченком буде франчайзинговим чемпіоном WBC в легкій вазі,

– сказав Сулейман.

Президент WBC сказав, що Ломаченко втратить статус франчайзингового чемпіона, якщо програє Лопесу.

Що таке франчайзинговий чемпіон? Статус надає WBC. Статус дозволяє уникати обов'язкових поєдинків, а формально пояс чемпіона дістається іншому боксеру. Ломаченко у 2019 році виграв пояс WBC, але титул опинився у Девіна Хейні.

Ломаченко – Лопес: головне про бій

Бій за звання абсолютного чемпіона світу запланований на 17 жовтня і повинен відбутися у MGM Grand у Лас-Вегасі (США).

Боксери підписали контракт. В Україні бій між Ломаченком та Лопесом ексклюзивно покаже платформа Megogo.

Досі тільки один українець ставав абсолютним чемпіоном світу. У 2018 році відповідне досягнення підкорилося Олександру Усику.