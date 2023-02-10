ЗМІ роздули інформацію про інтерес Полісся до динамівців Владислава Супряги та Олександра Андрієвського. Однак обидві новини виявились фейковими.

До теми Лідер Першої ліги України хоче переманити із Шахтаря Тотовицького

Півзахисника Шахтаря у Житомирі не буде

Також у пресі фігурували чутки про зацікавленість до 30-річного атакувального півзахисника Шахтаря Андрія Тотовицького. Начебто житомирський клуб хотів не лише орендувати "гірника", а підписати з футболістом повноцінний контракт.

Однак президент Полісся Геннадій Буткевич спростував таку інформацію.

Щодо Тотовицького – це все чутки. Щодо Юрія Калитвинцева, то він великий професіонал і я йому вірю. Навіть не замислювалися, залишати чи не залишати. Він професіонал і працюватиме з командою не один рік,

– сказав власник лідера Першої ліги України.

Цікаво! Тотовицький має контракт із Шахтарем до кінця червня 2025 року. У поточному сезоні провів лише два матчі.

ЗМІ повідомляли, що Полісся хоче підсилити свою команду неосновними гравцями Динамо та Шахтаря. Але наразі така інформація не підтверджується. Хоча і без того склад житомирського клубу виглядає конкурентоспроможним навіть для виступів в УПЛ.

Нагадаємо, що Полісся закінчило перший етап сезону Першої ліги у статусі лідера групи "А", відрив від львівських Карпат, які стали другими, у 12 очок.

Наразі Полісся бере участь у товариському турнірі у Туреччині "Winter Cup-2023". Переможець цих змагань отримає трофей, який один в один схожий на титул Кубка Англії. У першому матчі житомирський клуб переміг у серії пенальті рівненський Верес (основний час 3:3, а по пенальті – 4:3 на користь житомирян). Участь у поєдинку у складі Полісся не взяв боксер Олександр Усик.