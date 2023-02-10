СМИ раздули информацию об интересе Полесья к динамовцам Владиславу Супряге и Александру Андриевскому. Однако обе новости оказались фейковыми.

К теме Лидер Первой лиги Украины хочет переманить из Шахтера Тотовицкого

Полузащитника Шахтера в Житомире не будет

Также в прессе фигурировали слухи о заинтересованности 30-летнего атакующего полузащитника Шахтера Андрея Тотовицкого. Вроде бы житомирский клуб хотел не только арендовать "горняка", а подписать с футболистом полноценный контракт.

Однако президент Полесья Геннадий Буткевич опроверг подобную информацию.

Насчет Тотовицкого – это все слухи. Что касается Юрия Калитвинцева, то он большой профессионал, и я ему верю. Даже не задумывались, оставлять или не оставлять. Он профессионал и будет работать с командой не один год,

– сказал владелец лидера Первой лиги Украины.

Любопытно! Тотовицкий имеет контракт с Шахтером до конца июня 2025 года. В текущем сезоне провел всего два матча.

СМИ сообщали, что Полесье хочет усилить свою команду неосновными игроками Динамо и Шахтера. Но в настоящее время такая информация не подтверждается. Хотя и так состав житомирского клуба выглядит конкурентоспособным даже для выступлений в УПЛ.

Напомним, что Полесье закончило первый этап сезона Первой лиги в статусе лидера группы "А", отрыв от ставших вторыми львовских Карпат в 12 очков.

Полесье участвует в товарищеском турнире в Турции "Winter Cup-2023". Победитель этих соревнований получит трофей один в один похож на титул Кубка Англии. В первом матче житомирский клуб победил в серии пенальти ровенский Верес (основное время 3:3, а по пенальти – 4:3 в пользу житомирян). Участие в поединке в составе Полесья не принял боксер Александр Усик.