Спершу була інформація про можливий перехід у Полісся двох динамівців Олександра Андрієвського та Владислава Супряги. Однак ці чутки виявились неправдивими.

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Потужне підсилення у півзахист

А от інформація про Андрія Тотовицького стала правдою. Про це повідомило "ТаТоТаке". Полісся не лише цікавиться футболістом, а й хоче викупити атакувального півзахисника у Шахтаря.

Наразі футболіст продовжує готуватись із "гірниками" до другої частини сезону-2022/2023.

За повідомленням цього телеграм-каналу, власник житомирського клубу Геннадій Буткевич, готується заходити до УПЛ із бюджетом четвертої команди.

Це, як мінімум. І в перший же сезон збирається повторити, а потім й перевершити прорив у єврокубки Олександрії-2015/2016 та Колоса-2019/2020,

– йдеться у пості.

Відзначимо, що другий етап змагань Полісся розпочинає із першого місце. Після першого кола клуб із Житомира набрав 40 очок та лідирує у групі "А" Першої ліги України. Підопічні Юрія Калитвинцева випереджають львівські Карпати, які йшли другими, на 12 балів.

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