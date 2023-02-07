Спершу була інформація про можливий перехід у Полісся двох динамівців Олександра Андрієвського та Владислава Супряги. Однак ці чутки виявились неправдивими.
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Потужне підсилення у півзахист
А от інформація про Андрія Тотовицького стала правдою. Про це повідомило "ТаТоТаке". Полісся не лише цікавиться футболістом, а й хоче викупити атакувального півзахисника у Шахтаря.
Наразі футболіст продовжує готуватись із "гірниками" до другої частини сезону-2022/2023.
За повідомленням цього телеграм-каналу, власник житомирського клубу Геннадій Буткевич, готується заходити до УПЛ із бюджетом четвертої команди.
Це, як мінімум. І в перший же сезон збирається повторити, а потім й перевершити прорив у єврокубки Олександрії-2015/2016 та Колоса-2019/2020,
– йдеться у пості.
Відзначимо, що другий етап змагань Полісся розпочинає із першого місце. Після першого кола клуб із Житомира набрав 40 очок та лідирує у групі "А" Першої ліги України. Підопічні Юрія Калитвинцева випереджають львівські Карпати, які йшли другими, на 12 балів.
Головне про кар'єру Андрія Тотовицького
- 30-річний атакувальний півзахисник, який розпочинав свою кар'єру у Динамо U-17 та другій команді Шахтаря.
- Пограв в оренді за Іллічівець та луганську Зорю.
- У серпні 2016-го відправився в оренду у бельгійський Кортрейк.
- Із вересня 2017-го по червень 2018-го виступав в оренді у Маріуполі.
- Взимку 2020 року покинув Шахтар та продовжив кар'єру у чернігівській Десні, звідки у перший день січня 2022-го року перебрався у ковалівський Колос.
- У липні 2022 року Тотовицький повернувся у Шахтар.
- У поточному сезоні зіграв лише 2 матчі у футболці "гірників".