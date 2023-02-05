Матч Полісся – Ворскла дасть початок зимовому турніру. За день до відкриття презентували новий трофей змагань. Олександр Денисов та житомирське Полісся у своїх соцмережах опублікували фото нового кубка, за який боротимуться чотири клуби, пише 24 канал.

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Один в один із англійським трофеєм

Цікаво, що новий трофей нагадав футбольним уболівальникам копію кубка, за який змагаються в Англії.

Журналіст Денисов запропонував фанатам оцінити оновлений трофей Winter Cup-2023. Під фото фанати зауважили його схожість з англійським кубком, який один в один виглядає, як новий трофей товариського турніру.

Фани були неприємно здивовані відсутністю креативності та фантазією організаторів змагань: "Зробити копію кубка Англії, ну невже нічого іншого не придумали?"

Можна і щось своє придумати. Добре, що хоч не кубок світу чи ЛЧ,

– написав один із футбольних уболіваників.



Порівняння кубків – Winter Cup-2023 (зліва) і Кубок Англії (справа) / Колаж 24 каналу

Важливо! Разом з благодійним фондом BGV Charity Fund на турнірі збиратимуть 500 тисяч гривень на три дрони Mavic-3. QR код і посилання для донатів можна буде побачити під час трансляцій. Зібрана сума буде подвоєна президентом Полісся Геннадієм Буткевичем. Переглянути матчі Winter Cup-2023 можна на ютуб-каналі "Футбол 2.0".

Календар турніру Winter Cup-2023