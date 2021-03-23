Будь ласка, не бреши, – реакція Тайсона на переведення у дубль та слова Срни

Конфлікт між Тайсоном та Шахтарем не вщухає. Бразилець тренується окремо від команди у тренажерному залі.

Реакція Тайсона

Бразильський півзахисник Тайсон у соцмережах відреагував на рішення керівництва Шахтаря перевести його у дубль. Бачимо, що футболіст не тренується з дублем, а самостійно підтримує форму.

До теми Тайсона перевели у дубль Шахтаря через його зухвалу поведінку в матчі з Ромою

Тайсон виклав відео у сторіс з доволі цікавим зверненням російською та португальськими мовами: "Будь ласка, не бреши. Рухаємось далі".



Тайсон тренується окремо від Шахтаря / Скриншот з інстаграму Тайсона

Нещодавно директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов розповів, що після гри з Ромою в 1/8 фіналу Ліги Європи бразилець закрився в туалеті та не захотів розмовляти з наставником "гірників" Луїшом Каштру та директором Шахтаря по футболу Даріо Срною.

Ймовірно, що саме на цю інформацію відреагував футболіст. Як бачимо, гравець не сидить без діла, а тренується у тренажерному залі.

Епопея з відходом Тайсона з Шахтаря