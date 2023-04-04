"Сине-черные" намерены уже летом избавиться от украинского нападающего. Яремчук исповедует кардинально другую позицию.

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Авансы закончились

Брюгге больше не рассчитывает на украинского форварда, поэтому коллектив принял решение проститься с Романом уже летом. Сам же Яремчук знаком с ситуацией, поскольку менеджмент клуба уведомил его об этом. Все просто, если будут предложения – Романа в клубе не будут задерживать.

Однако из-за низкой результативности Яремчука пока никто не интересуется украинским нападающим. Хотя и ранее сообщалось, что немецкий Майнц готов предложить сотрудничество Роману. "Сине-черные" хотят усилить атаку, но сначала им необходимо уволить место в команде, а также облегчить зарплатную ведомость, поскольку Яремчук получает немалые деньги.

Кстати говоря. Сам Яремчук не намерен активно искать новый клуб. Он хочет попытаться доказать свою ценность в следующем сезоне.

Украинский форвард в Бельгии