"Сине-черные" намерены уже летом избавиться от украинского нападающего. Яремчук исповедует кардинально другую позицию.
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Авансы закончились
Брюгге больше не рассчитывает на украинского форварда, поэтому коллектив принял решение проститься с Романом уже летом. Сам же Яремчук знаком с ситуацией, поскольку менеджмент клуба уведомил его об этом. Все просто, если будут предложения – Романа в клубе не будут задерживать.
Однако из-за низкой результативности Яремчука пока никто не интересуется украинским нападающим. Хотя и ранее сообщалось, что немецкий Майнц готов предложить сотрудничество Роману. "Сине-черные" хотят усилить атаку, но сначала им необходимо уволить место в команде, а также облегчить зарплатную ведомость, поскольку Яремчук получает немалые деньги.
Украинский форвард в Бельгии
- Приход Яремчука в Брюгге стал его вторым визитом в Бельгию. Ранее Роман выступал за Гент, где показывал хорошую результативность, забив 47 голов в 121 матче. К тому же он вошел в топ-10 бомбардиров в истории Гента.
- Брюгге вернул Романа в Бельгию из Бенфики за 17 миллионов евро, что стало рекордом чемпионата Бельгии.
- Но вот Яремчук своей цене пока не отвечает, поскольку в 25 матче он забил всего два гола и отдал два ассиста.
- Что касается обидевшихся на Яремчука фанов Гента, то они решили оскорбить украинского форварда в ответ, вывесив на матчах баннеры с надписями "Смерть предателям", "Яремчук – Иуда". Впоследствии болельщиков "буйволов" за это наказали.