У неділю лондонський Челсі залишився без тренера. "Аристократи" вирішили попрощатися із Гремом Поттером, за керівництва якого у команди погіршились результати.
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Наставник перебрався до Челсі у вересні минулого року, замінивши Томаса Тухеля. Але пропрацювати йому судилося менше семи місяців. Як повідомляють британські ЗМІ, коуч отримав непогану компенсацію за дострокове розірвання контракту.
Угода з клубом була розрахована до 2027 року. Згідно із зарплатою тренера, він мав би отримати за цей період приблизно 50 мільйонів фунтів. Втім сторони зійшлись на сумі, яка у чотири рази менше.
Через своє звільнення Грем отримає 13 мільйонів фунтів. При цьому варто зауважити, що Челсі восени минулого року заплатив Брайтону 23 мільйони за перехід наставника посеред сезону.
В останніх іграх АПЛ та ЛЧ командою буде керувати ексасистент Поттера Бруно Салтор. Втім з клубом вже пов'язують Юліана Нагельсманна, який тиждень тому був звільнений з Баварії.
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Наразі після 28-ми матчів в чемпіонаті Англії Челсі йде аж на 11 місці, маючи відставання від топ-четвірки аж у 12 очок. Єдиним шансом для "синіх" повернутись у Лігу чемпіонів є перемога у її поточному розіграші. У чвертьфіналі "сині" будуть протистояти мадридському Реалу.