Яремчук із перемоги дебютував в Лізі чемпіонів за Брюгге

Брюгге стартувало у груповому раунді Ліги чемпіонів із перемоги над леверкузенським Баєром. Роман Яремчук та Едуард Соболь допомогли бельгійцям здобути три очки.

Переможний дебют українського нападника

Обидва українські легіонери розпочали поєдинок на лаві запасних Брюгге. Роман Яремчук з'явився на футбольному полі по ходу другого тайму, а Едуард Соболь вийшов на заміну наприкінці зустрічі, пише 24 канал.

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Коли українці увійшли у грі рахунок у матчі вже був 1:0 на користь бельгійського клубу. Перший та єдиний гол у зустрічі забив Лубаде Абакар Сілла, який відзначився на 42-й хвилині поєдинку.

Яремчук із перемоги дебютував у футболці Брюгге в Лізі чемпіонів.

Яремчук встиг відзначитись дебютним голом вже у першому матчі за Брюгге. Сталось це у поєдинку проти Серкля.

У групі "В" свої перемоги здобули Брюгге та мадридське Атлетіко. Невдахами першого туру групового раунду стали Порту та Баєр.

Наступний матч бельгійський клуб Соболя та Яремчука у Лізі чемпіонів зіграє 13 вересня. Брюгге гостюватиме на полі Порту.